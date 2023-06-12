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الشرطة تحقق في ظروف وفاة فتاة بقلقيلية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تحقق في ظروف وفاة فتاة بقلقيلية



رام الله / سما /

باشرت الشرطة، الليلة الماضية، إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة فتاة تبلغ من العمر (19) عامًا من بلدة كفر ثلث جنوب شرق قلقيلية.


وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أنه وبناء على اشارة وصلت لغرفة عمليات الشرطة حول وصول جثة تعود لفتاة من بلدة كفر ثلث إلى مشفى درويش نزال الحكومي، على الفور  تحركت قوة من المباحث العامة والأدلة الجنائية والتحقيقات، ومركز شرطة كفر ثلث الى المكان، وباشرت اجراءات البحث لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.
 
وأكد العقيد ارزيقات، أنه تم ابلاغ النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على الجثة وإحالتها إلى معهد الطب العدلي للوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة.

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