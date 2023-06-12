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قوات الاحتلال تقتحم منزل عائلة صب لبن بالقدس المحتلة

الثلاثاء 13 يونيو 2023 12:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تقتحم منزل عائلة صب لبن بالقدس المحتلة



القدس المحتلة/سما/

للمرة الثانية خلال ساعات، اقتحمت قوات الاحتلال، مساء الاثنين، منزل عائل غيث/ صب لبن، في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأوضحت العائلة أن القوات فحصت هويات المتواجدين وجوازات المتضامنين الأجانب.

ويتهدد خطر الإخلاء منزل العائلة الذي يقع ضمن بناية سكنية، تم السيطرة عليها بيت تلو الآخر، بحجة "أنها أملاك يهودية" قبل عام 1948.

وكانت المحكمة الاسرائيلية العليا قد قررت إخلاء العائلة من منزلها لصالح المستوطنين، وكان من المقرر إخلاء العائلة يوم أمس الا أن التضامن داخل المنزل حال دون ذلك حتى اللحظة.

#نورة صب لبن #عائلة صب لبن #القدس المحتلة

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