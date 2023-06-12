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بمشاركة أكبر قائدين دينيين في العالم

لأول مرة.. مجلس الأمن يعقد جلسة تاريخية حول أهمية الأخوة الإنسانية في استدامة السلام

الإثنين 12 يونيو 2023 11:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. مجلس الأمن يعقد جلسة تاريخية حول أهمية الأخوة الإنسانية في استدامة السلام



نيويورك/سما/

 يشارك فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، بعد غدٍ الأربعاء، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمجلس الأمن، حول أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز واستدامة السلام. 

ومن المقرر أن يلقي شيخ الأزهر كلمة، يركز فيها على أهمية تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والتسامح والاحترام المتبادل، وأهمية ذلك في نشر السلام واستدامته، كما سيسلط الضوء على رسالة الإسلام السمحة في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

ويشكل هذا الاجتماع فرصة تاريخية وفريدة لتسليط الضوء على الدور الهام والبارز الذي تضطلع به القيادات الدينية في ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية، ودورها في تعزيز السلام.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها مجلس الأمن هذا النوع من المباحثات، التي تضم نخبة من صناع القرار والقادة السياسيين، وأكبر قائدين دينيين في العالم ممثلين في رمزي السلام؛ فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا فرنسيس، اللذان وقعا للعالم وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية في عام 2019، وتشاركا معا رحلة البحث عن السلام والعمل من أجل الإنسان.

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#مجلس الامن الدولي

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