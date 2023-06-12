"المعابر والحدود" تصدر تنويها للمسافرين

رام الله/سما/

دعت إدارة المعابر والحدود، المسافرين إلى تنظيم أوقات سفرهم وتجنب السفر عند التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا يوم غد الثلاثاء وبعد غد الإربعاء.

وأوضحت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان صحفي مساء اليوم، أن اليومين المقبلين سيشهدان مغادرة أول أفواج حجاج بيت الله الحرام إلى الديار الحجازية لأداء مناسك الحج، حيث سيغادر 2100 حاج يوم غد الثلاثاء، بواقع 42 حافلة، ويوم الاربعاء 1800 حاج بواقع 36 حافلة.

‏‎ويأتي ذلك لتسهيل سفر حجاج بيت الله الحرام ،علما بأن معبر الكرامة يعمل خلال اليومين المقبلين 24 ساعة في كلا الاتجاهين.