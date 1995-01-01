انتحار عالم الرياضيات الذي أرعب أمريكا في زنزانته

واشنطن/سما/

على الرغم من أن السلطات الأمريكية لم تكشف حتى الآن عن سبب رسمي لوفاة تيد كاتشينسكي المعروف باسم “يونابومبر”، إلا أن صحيفة نيويورك تايمز كشفت أن كاتشينسكي ( 81 عامًا) ، مات منتحرًا ، نقلاً عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

غيرت قنابل “يونابومبر” القاتلة، محلية الصنع، الطريقة التي يرسل بها الأمريكيون الطرود بالبريد والصعود إلى الطائرات ، حتى أنها أغلقت فعليًا السفر الجوي على الساحل الغربي في يوليو 1995

وقال المتحدث باسم المكتب الفيدرالي للسجون في الولايات المتحدة إنه “لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن والخصوصية، لا يشارك هذا المكتب تفاصيل بشأن سبب وفاة أي نزيل، ويتم تحديد السبب الرسمي للوفاة من قبل الفاحص الطبي وليس من قبل مكتب السجون (BOP).

واضاف المتحدث: “ليس لدينا معلومات إضافية نقدمها بخلاف هذا والبيان الصحافي المرفق”.

وقال المكتب الفيدرالي للسجون في بيان صحافي:” حوالي الساعة 12:25 من صباح يوم السبت الماضي، تم العثور على السجين كاتشينسكي، وهو عالم رياضيات تلقى تعليمه في جامعة هارفارد وأدين بإدارة حملة مميتة استمرت 17 عامًا أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 23 آخرين، غير مستجيب في المركز الطبي الفيدرالي (FMC) في باتنر بولاية نورث كارولاينا”.

وأوضح البيان: “بدأ الموظفون المستجيبون على الفور إجراءات لإنقاذ الأرواح كما طلب الموظفون خدمات طبية طارئة (EMS) وتواصلت جهود الإنقاذ حيث تم نقل السيد كاتشينسكي بواسطة EMS إلى مستشفى محلي وأعلن بعد ذلك عن وفاته من قبل موظفي المستشفى، وقد تم إخطار مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولم يصب أي من الموظفين أو غيرهم من السجناء ولم يكن الجمهور في خطر في أي وقت “.

وأضاف البيان “كان السيد كاتشينسكي رجلاً يبلغ من العمر 81 عامًا، حُكم عليه في المنطقة الشرقية من كاليفورنيا بالسجن مدى الحياة بسبب نقله لمتفجرات بقصد القتل أو الإصابة ، وإرسال عبوة ناسفة بالبريد بنية القتل أو الإصابة”.

وكان كاتشينسكي محتجزًا في سجن باتنر منذ 14 ديسمبر 2021.

وقبل نقله إلى المرفق الطبي في السجن، كان محتجزًا في سجن سوبرماكس الفيدرالي في فلورنسا بولاية كولورادو منذ مايو 1998، عندما حُكم عليه بأربعة أحكام بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى 30 عامًا بسبب حملة إرهاب جعلت الجامعات في جميع أنحاء البلاد على حافة الهاوية.

واعترف كاتشينسكي بارتكاب 16 تفجيرًا بين عامي 1978 و 1995، مما أدى إلى تشويه العديد من ضحاياه بشكل دائم.

وقبل سنوات من هجمات 11 سبتمبر ومراسلات الجمرة الخبيثة بالبريد، غيرت قنابل “يونابومبر” القاتلة محلية الصنع الطريقة التي يرسل بها الأمريكيون الطرود بالبريد والصعود إلى الطائرات ، حتى أنها أغلقت فعليًا السفر الجوي على الساحل الغربي في يوليو 1995.

وبدعوة من السلطات الفيدرالية، نشرت صحيفة واشنطن بوست، بالاشتراك مع صحيفة نيويورك تايمز، في سبتمبر 1995 بيانه المؤلف من 35000 كلمة تحت عنوان “المجتمع الصناعي ومستقبله”، والذي ادعى أن المجتمع الحديث والتكنولوجيا يقودان إلى الشعور بالعجز والاغتراب.

وقد أدى ذلك إلى اعتراف شقيق كاتشينسكي، ديفيد، وزوجة ديفيد، ليندا باتريك، بنبرة الرسالة وإبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي كان يبحث عن “يونابومبر”.

وفي ضوء وفاة كاتشينسكي، لاحظت الصحف الأمريكية، ومن بينها “نيويورك تايمز” الجدل الدائر حول وفاة جيفري إبستين في أغسطس 2019 في مركز متروبوليتان الإصلاحي في مدينة نيويورك.

وانتشرت تكهنات على نطاق واسع تشير إلى أن إبستين قُتل أثناء مواجهة اتهامات فيدرالية بتجارة الجنس، لكن السلطات أصرت على أنه مات منتحراً، وبدلاً من ذلك استشهدت بممارسات الدوريات المتراخية ونقص الموظفين الذي يُزعم أنه منح المتحرش المشين فرصة لقتل نفسه.