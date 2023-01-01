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شكري يبحث "الاقتحامات الإسرائيلية" مع وينسلاند

الإثنين 12 يونيو 2023 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
شكري يبحث "الاقتحامات الإسرائيلية" مع وينسلاند



القاهرة/سما/

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.

وصرح أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول المستجدات الخاصة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعرب شكري عن "القلق البالغ حيال استمرار تصاعد وتيرة العنف، وكثافة الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وما ينتج عنها من سقوط ضحايا وجرحى، وهو الأمر الذي يفاقم من حدة الاحتقان والتوتر بين الجانبين". 

وأضاف أبو زيد أن شكري استعرض الجهود التي بذلتها مصر خلال الفترة الماضية لتهدئة الأوضاع الميدانية، والمشاركة المصرية في اجتماعات مسار العقبة وشرم الشيخ وصيغة ميونخ.

كما شدد وزير الخارجية على ضرورة تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية، وعلى مستوى الأمم المتحدة، من أجل وقف التصعيد المستمر في الأراضي المحتلة، وخلق مناخ جديد داعم لإعادة إحياء عملية السلام.

من جهته، أعرب المنسق الأممي عن تقديره لدور مصر المحوري في عملية السلام، والتطلع لاستمرار التنسيق مع مصر من أجل الخروج من حالة الجمود الحالية في عملية السلام، ووقف العنف.

#سامح شكري

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