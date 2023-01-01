مخطط إسرائيلي جديد لبناء آلاف المستوطنات بالضفة.. والخارجية الفلسطينية تعلق

القدس المحتلة/سما/

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الاثنين، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها تعتزم الإعلان عن خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن إعلان الاستيطان الإسرائيلي الجديد سيتضمن 4000 وحدة سكنية على الأقل.

وقال مسؤول إسرائيلي إن ما تسمى بـ "لجنة التخطيط وتقسيم المناطق" التابعة للاحتلال ستجتمع قبل نهاية حزيران (يونيو) المقبل للمصادقة على الخطط الاستيطانية الجديدة.

وذكر مسؤولون "إسرائيليون" وأمريكيون أن إدارة بايدن تضغط على حكومة الاحتلال لعدم المضي قدمًا في إعلان المستوطنات أو على الأقل تقليله قدر الإمكان.



وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة "كانت واضحة في أن المستوطنات تشكل عقبة أمام السلام وتحقيق حل الدولتين".

وأشار الموقع إلى أنه لم يتم الرد من قبل مكتب نتنياهو، أو الخارجية الأميركية على التقرير.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، ما أورده الإعلام العبري بشأن عزم الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها جريمة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإمعانا إسرائيليا رسميا في ضم الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، إنها تنظر بخطورة بالغة لما أورده الإعلام العبري أيضا حول إقدام الحكومة الإسرائيلية على إبلاغ الإدارة الأميركية بهذه المخططات، واعتبرتها اختبارا جديا للإدارة الأميركية وموقفها من حل الدولتين.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيانها، بموقف أميركي حازم لمنع تنفيذ تلك المخططات.

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