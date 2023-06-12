  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طلال شهوان رئيسا لجامعة بيرزيت

الإثنين 12 يونيو 2023 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
طلال شهوان رئيسا لجامعة بيرزيت



رام الله/سما/

أعلن مجلس أمناء جامعة بيرزيت، اليوم الإثنين، تعيين الدكتور طلال شهوان رئيسا للجامعة ابتداء من الأول من آب/ أغسطس 2023، إثر استقالة الدكتور بشارة دوماني من منصبه مع نهاية شهر تموز/ يوليو المقبل.

جاء ذلك بحسب ما أعلن مجلس أمناء الجامعة، في بيان نُشر عبر حساب الجامعة في "فيسبوك"، مساء اليوم، عبّر من خلاله "عن تهنئته للدكتور شهوان، فإنه يقدر الدور المهم الذي لعبه الدكتور دوماني خلال السنتين اللتين ترأس خلالهما الجامعة، سواء في مجال تطوير الأداء الأكاديمي والإداري للجامعة، أو تعزيز علاقاتها الخارجية محليا ودوليا".

وأوضح البيان أن الدكتور شهوان، يشغل حاليا منصب نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، وكان قد حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الكيمياء من جامعة بيلكنت (Bilkent) في أنقرة في عامي 1997 و2000 على التوالي.

وعمل بعدها د. شهوان لمدة عامين كعضو هيئة تدريس في الجامعة ذاتها، في الفترة من 2002 إلى 2008، كما عمل د. شهوان في معهد إزمير للتكنولوجيا، حيث رقي إلى رتبة أستاذ مشارك في عام 2006.

وانضم د. شهوان إلى جامعة بيرزيت في عام 2008، وتمت ترقيته إلى رتبة أستاذ دكتور في الكيمياء في عام 2012.

وخلال السنوات 2013-2018، شغل د. شهوان منصب عميد الدراسات العليا، ورئيس لجنة البحث العلمي في الجامعة.

ويُذكر أنه قد تم تصنيفه ضمن أفضل 2% من العلماء الأكثر اقتباسًا على مستوى العالم في مجالاتهم وفروعهم، وفقًا لتحديث عام 2022، لقوائم تحليل جامعة "ستانفورد".

#طلال شهوان

الأكثر قراءة اليوم

آيزنكوت: نفذنا طلبا باستهداف "داعش"..

زوجة رئيس أوكرانيا تزور "إسرائيل" الأسبوع المقبل

مصرع مواطنة غرقًا قبالة سواحل مدينة غزة

"الشاباك" يضع شروطا للانخراط في مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي.. ونتنياهو يفحص

لجنة وزارية إسرائيلية تصادق على مشروع قانون جديد بحق الفلسطينيين

أسعار صرف العملات

حزب الله يهدد بقصف تل أبيب ودخول الجليل.. رسالتنا لـ"إسرائيل" ليست مزحة

الأخبار الرئيسية

20230605103031

عملية الحدود: إعلام إسرائيلي يكشف عن فحوى رسالة نقلتها المخابرات المصرية إلى تل أبيب

"المالية" ترد على ما يتم تداوله حول صرف ثلاثة رواتب للموظفين

"حماس" و"الجهاد" تكشفان حقيقة التفاوض على هدنة طويلة الأمد مع "إسرائيل"

حزب الله يهدد بقصف تل أبيب ودخول الجليل.. رسالتنا لـ"إسرائيل" ليست مزحة

photo_2023-06-12_13-52-30

قناة عبرية: غزة تهدد باستئناف إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية