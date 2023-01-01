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قناة عبرية: غزة تهدد باستئناف إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف

الإثنين 12 يونيو 2023 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: غزة تهدد باستئناف إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف



غزة/سما/

هددت مجموعات الشباب الثائر في قطاع غزة اليوم الإثنين، باستئناف إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة، وفقًا لقناة "كان" العبرية.

وحسب القناة العبرية، فإن المجموعات نشرت في وقت سابق صورة تظهر عشرات الفتائل القابلة للاشتعال، ومعدات تستخدم في إطلاق البالونات الحارقة، وخلفها لافتات كتبت عليها شعارات "باللهيب والنار غلاف غزة سينهار".

وفي وقت سابق، أكدت مصادر مطلعة لقناة كان، أن هناك رسائل أُرسلت لإسرائيل عبر وسطاء، بتفعيل الأدوات الخشنة لمسيرات العودة، رداً على مماطلة إسرائيل في تنفيذ التفاهمات المبرمة سابقاً بوساطة قطرية. 

يشار إلى أن صرف المنحة القطرية للعائلات المتعففة في غزة متوقف منذ نحو شهرين، رغم تأكيد السفير القطري محمد العمادي صرفها في النصف الأول من الشهر الجاري، وسط تسريبات بأن إسرائيل تماطل في صرفها، وتضع اشتراطات جديدة.

#غزة

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