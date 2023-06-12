النخالة يستقبل وفدا من الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي

بيروت/سما/

استقبل أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، وفداً من الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، ضم كلاًّ من الأمين العام للمؤتمر حمدين صباحي، والأمين العام السابق للمؤتمر ومنسق عام اللجنة العربية والدولية لفك الحصار عن سوريا مجدي المعصراوي، والأمين العام الأسبق للمؤتمر القومي العربي ورئيس المركز العربي والدولي للتواصل معن بشور، ونائب الأمين العام للمؤتمر القومي العربي د. ماهر الطاهر، وذلك بحضور عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وممثلها في لبنان، إحسان عطايا.



وتناول اللقاء دور المؤتمرات والأحزاب والقوى العربية في تحشيد الطاقات، والارتقاء بمستوى الوعي، واستنهاض الأمة، في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة، وتعزيز الالتفاف الجماهيري حول قضية فلسطين، القضية المركزية للأمة وللشعوب العربية والإسلامية، وأهمية توحيد الجهود كافة لإفشال مخططات التطبيع ومشاريع سلخ الأمة عن تراثها وحضارتها وتاريخها.

وأشاد المجتمعون بالعملية البطولية التي نفذها المجند في الأمن المركزي المصري محمد صلاح إبراهيم، مؤكدين على أنها تعبير عن رفض الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية لوجود الكيان الغاصب فوق أية رقعة من أرض فلسطين.

كما جرى بحث الأوضاع والتطورات السياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصاعد كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني، وإصرار شعب فلسطين على مواصلة الكفاح والمقاومة حتى تحرير كل ذرة من تراب فلسطين.