  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النخالة يستقبل وفدا من الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي

الإثنين 12 يونيو 2023 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة يستقبل وفدا من الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي



بيروت/سما/

استقبل أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، وفداً من الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، ضم كلاًّ من الأمين العام للمؤتمر حمدين صباحي، والأمين العام السابق للمؤتمر ومنسق عام اللجنة العربية والدولية لفك الحصار عن سوريا مجدي المعصراوي، والأمين العام الأسبق للمؤتمر القومي العربي ورئيس المركز العربي والدولي للتواصل معن بشور، ونائب الأمين العام للمؤتمر القومي العربي د. ماهر الطاهر، وذلك بحضور عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وممثلها في لبنان، إحسان عطايا.


وتناول اللقاء دور المؤتمرات والأحزاب والقوى العربية في تحشيد الطاقات، والارتقاء بمستوى الوعي، واستنهاض الأمة، في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة، وتعزيز الالتفاف الجماهيري حول قضية فلسطين، القضية المركزية للأمة وللشعوب العربية والإسلامية، وأهمية توحيد الجهود كافة لإفشال مخططات التطبيع ومشاريع سلخ الأمة عن تراثها وحضارتها وتاريخها.

وأشاد المجتمعون بالعملية البطولية التي نفذها المجند في الأمن المركزي المصري محمد صلاح إبراهيم، مؤكدين على أنها تعبير عن رفض الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية لوجود الكيان الغاصب فوق أية رقعة من أرض فلسطين.

كما جرى بحث الأوضاع والتطورات السياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصاعد كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني، وإصرار شعب فلسطين على مواصلة الكفاح والمقاومة حتى تحرير كل ذرة من تراب فلسطين.

#زياد النخالة

الأكثر قراءة اليوم

وزير الخارجية التركي بعيون إسرائيلية: "رجل نبيل وجاسوس".. انتقم لـ"مرمرة" ولم ينجح بإحضار موقف الجعبري

آيزنكوت: نفذنا طلبا باستهداف "داعش"..

"الشاباك" يضع شروطا للانخراط في مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي.. ونتنياهو يفحص

زوجة رئيس أوكرانيا تزور "إسرائيل" الأسبوع المقبل

لجنة وزارية إسرائيلية تصادق على مشروع قانون جديد بحق الفلسطينيين

مصرع مواطنة غرقًا قبالة سواحل مدينة غزة

وفد إسرائيلي في القاهرة لهذا السبب..

الأخبار الرئيسية

"المالية" ترد على ما يتم تداوله حول صرف ثلاثة رواتب للموظفين

"حماس" و"الجهاد" تكشفان حقيقة التفاوض على هدنة طويلة الأمد مع "إسرائيل"

حزب الله يهدد بقصف تل أبيب ودخول الجليل.. رسالتنا لـ"إسرائيل" ليست مزحة

photo_2023-06-12_13-52-30

قناة عبرية: غزة تهدد باستئناف إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف

20230519153152afpp-afp_33fk78l.h-730x438-1-730x438

الغارديان: زيارة الرئيس عباس للصين ليست عن السلام..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية