بناء على تعليمات الرئيس عباس: وزير الأوقاف يسلّم عائلة في غزة مساعدة مالية

رام الله/سما/

بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، سلّم وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، اليوم الاثنين، بمقر الهلال الأحمر الفلسطيني/فرع شمال غزة، عائلة النبهان مساعدة مالية، عبارة عن دفع قيمة ايجار منزل، لمدة عام، عوضا عن الذي هدم في الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ البكري للمقر، حيث كان في استقباله مدير عام الهلال الأحمر بشار مراد.

واطلع وزير الأوقاف على البرامج التأهيلية والنفسية، وما يقدمه من خلال مستشفى القدس وأقسامه المختلفة المتطورة، كزراعة القوقعة، والقلب المفتوح، والأشعة، والعناية المركزة، والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن عائلة النبهان فقدت منزلها في العدوان الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، ولديها خمسة أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.