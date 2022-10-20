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فيديو: آلاف الأسماك النافقة على ساحل خليج تكساس

الإثنين 12 يونيو 2023 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: آلاف الأسماك النافقة على ساحل خليج تكساس



وكالات

طفت آلاف الأسماك النافقة على سطح الماء، والتي جرفتها الأمواج على الرمال في خليج ساحل تكساس الأمريكي، وتناقلت وسائل الإعلام مقاطع مصورة تظهر فيها الأسماك تكسو الساحل.

وتم رصد أكوام من الأسماك النافقة تغطي حافة الشاطئ، خلال ما وصفه مسؤولو الحياة البرية بأنه "حدث انخفاض الأكسجين الذائب".

وقال بريان فرايزر، مدير إدارة حدائق مقاطعة بازوريا، إن السبب كان "عاصفة كاملة" من الظروف السيئة، مبينا أن الماء الدافئ يحتوي على أكسجين أقل بكثير من الماء البارد، وأن البحار الهادئة والسماء الملبدة بالغيوم في المنطقة قد أعاقت طرق ضخ الأكسجين عادة في مياه المحيط. كما تضيف الأمواج الأكسجين إلى الماء، وتقلل السماء الملبدة بالغيوم من قدرة الكائنات المجهرية على إنتاج الأكسجين من خلال عملية التمثيل الضوئي".

ووفقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، فإن "أسماك المنهادن الخليجية لديها أكبر محصول سمكي في خليج المكسيك وتدعم ثاني أكبر مصايد الأسماك من حيث الوزن في الولايات المتحدة".

من جانبها، قالت كاتي سانت كلير، مديرة الحياة البحرية في جامعة تكساس، إن ارتفاع درجة حرارة مياه ساحل الخليج من خلال تغير المناخ يمكن أن يكون قد ساهم في نفوق الأسماك مضيفة "نظرا لارتفاع درجات حرارة المياه، فمن المؤكد أن هذا يمكن أن يؤدي إلى حدوث المزيد من هذه الأحداث، خاصة في بيئاتنا الضحلة أو القريبة من الشاطئ أو على الشاطئ".

#خليج تكساس

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