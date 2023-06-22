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الاقتصاد: فتح باب تقديم طلبات استيراد الاسمنت ولحم العجل المجمد

الإثنين 12 يونيو 2023 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد: فتح باب تقديم طلبات استيراد الاسمنت ولحم العجل المجمد



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالاسمنت، ولحم العجل المجمد ضمن القوائم السلعية A1 و A2

ودعت الوزارة الراغبين في الاستيراد من الشركات التي استوردت ما لا يقل عن 50% من الحصة السابقة الممنوحة من قبل اللجنة التوجه لمقر الوزارة في مدينة رام الله لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.

وذكرت الوزارة في بيانها أن يوم الخميس الموافق 22/6/2023 هو آخر موعد لتقديم الطلبات وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.

لمزيد من التفاصيل والمعلومات وللحصول على النماذج والاجراءات يمكن مراجعة موقع وزارة الاقتصاد الوطني http://www.mne.gov.ps، تحت عنوان: "كوتا 2020".

#وزارة الاقتصاد #الاسمنت #لحم العجل

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