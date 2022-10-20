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مقتل طفل خلال شجار عائلي في القدس

الإثنين 12 يونيو 2023 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل طفل خلال شجار عائلي في القدس



القدس المحتلة / سما /

باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات مقتل طفل (16عاماً) بإطلاق نار عليه في بلدة قطنة شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة، أن غرفة العمليات بشرطة الضواحي تلقت بلاغاً حول وقوع شجار عائلي في بلدة قطنة، نتج عنه عدة إصابات بينها إصابة خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى، وأعلن الأطباء عن وفاة المصاب لاحقاً متأثراً بإصابته. 

وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان، وأحالته للطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

وأكد ارزيقات أن قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت للبلدة، وعملت على فرض الأمن والنظام العام.

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