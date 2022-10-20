ضابط إسرائيلي : سنوجه ضربة لحزب الله في الوقت الذي يناسبنا

القدس المحتلة / سما /

قال ضابط احتياط بالجيش الإسرائيلي أن قوات "اليونيفيل" جنوب لبنان ستتحول لدرع بشري حال وقوع حرب، حيث أنهم لا يجرؤون على الاقتراب من قوات حزب الله.

وقال جاك نيريا، ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ومسؤول عن ملف لبنان إنه "في حال وقوع حرب مع حزب الله سيتم ضرب 2000 صاروخ يوميا على الأقل على إسرائيل"، مشددا على أن "إسرائيل ستوجه ضربة لحزب الله بالوقت الذي يناسبها".

ورأى أن "تصريحات حزب الله باتت جدية أكثر، وإذا نظرنا الى أرض الواقع نرى أن هناك مخططات لبرنامج مقاومة ضد إسرائيل مثلا، ونعرف أنه يوجد لحزب الله خطة للاستيلاء على جزء من الجليل الأعلى من جهة كريات شمونا حتى نهاريا، وبحسب خطتهم التي سمعنا عنها عام 2011، تقوم خمسة ألوية من وحدة النخبة - الرضوان بالدخول الى ثلاثة محاور.. وهذه الألوية ستدخل خلال اجتياح محتمل لحزب الله".

وأضاف "هناك تخطيط لحزب الله لشن حرب تبدأ من خلال "شن آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، قوات الرضوان تدخل الى الحاجز وتحاول تدميره من أربعة مواقع حتى يكون خرق للخطوط الإسرائيلية وسيتم الاستيلاء على كرميئيل بالداخل وكريات شمونة بالشرق ونهاريا، هذا التخطيط القائم واسرائيل تجهز نفسها لهذا التخطيط بالذات، حزب الله يمتلك تخطيطا طويل المدى".