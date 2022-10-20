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طلبة "التوجيهي" يشتكون من امتحان اللغة الإنجليزية

الإثنين 12 يونيو 2023 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
طلبة "التوجيهي" يشتكون من امتحان اللغة الإنجليزية



رام الله / سما /

اشتكى طلبة الثانوية العامة "التوجيهي"، اليوم الإثنين، من امتحان اللغة الإنجليزية "الورقة الأولى" من صعوبة الأسئلة.

وقال الطلبة خلال لقاءات، أمام العديد من المدارس في محافظات الوطن، "إن الامتحان كان صعباً جداً، ولم يكن في متناول الجميع، وكانت الأسئلة غير مباشرة وبعضها في غاية الصعوبة، وتحتاج إلى الكثير من الوقت والتفكير".

وأشار الطلبة إلى أن الصعوبات شملت القطعة الخارجية والكثير من الأسئلة كانت من الفصل الثاني، وكانت الوقت بالنسبة للامتحان أقل من المعقول.

وطالب الطلبة وزارة التربية والتعليم بتسهيل الامتحانات الأخرى، والتعامل بانسيابية مع درجات الامتحان الذي قدم اليوم لصعوبة الأسئلة فيه. 

#التوجيهي #اللغة الإنجليزية

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