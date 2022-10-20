دراسة: الاحترار الناجم عن النشاط البشريّ يزيد بمعدل غير مسبوق

وكالات / سما /

يتزايد الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري، بمعدل يزيد عن 0,2 درجة مئوية، لكل عقد، مع انبعاثات غازات دفيئة بمستويات غير مسبوقة، وفق ما أظهرت دراسة دولية كبيرة.

وكتب نحو 50 باحثا في مجلة "إيرث سيستم ساينس داتا"، مستندين إلى أساليب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، أنه "خلال الفترة 2013-2022، ازداد الاحترار الناجم عن النشاط البشري، بمستوى غير مسبوق، بلغ أكثر من 0,2 درجة مئوية لكل عقد".

وبلغ متوسط الانبعاثات السنوية خلال الفترة نفسها، أعلى مستوياته على الإطلاق، مع 54 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، أو ما يعادله من الغازات الأخرى؛ نحو 1700 طن كل ثانية.

ويبدو أن نتائج هذه الدراسة، تغلق الباب أمام فرصة تحقيق الهدف الأكثر طموحا لاتفاق باريس للمناخ، المتمثل في ألا تتجاوز زيادة الاحترار 1,5 درجة مئوية.