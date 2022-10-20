نصائح مهمة قبل تنزيل نظام التشغيل ios 17 على هاتف آيفون

وكالات / سما /

كشفت شركة آبل مؤخراً خلال مؤتمرها WWDC السنوي للمطورين عن نظام التشغيل iOS 17 الجديد، وهناك العديد من النصائح المهمة التي يجب اتباعها قبل تنزيل النظام الجديد على هاتف آيفون.

نظام تشغيل ios 17

ويتضمن آخر تحديث لنظام تشغيل آيفون، العديد من الميزات الجديدة والمتعددة، بما في ذلك الملصقات الحية في الرسائل، وتصحيح تلقائي محسّن يوفر طريقة أسهل لمشاركة معلومات الاتصال.

نصائح مهمة قبل تنزيل النظام الجديد

ووفقاً لخبراء التقنية، فيمكنك تنزيل نظام iOS 17 على جهاز الآيفون الخاص بك في حال قمت بالتسجيل في برنامج Apple Developer، ولكن قبل أن تفكر في القيام بذلك، هناك بعض الأشياء التي يجب عليك معرفتها.

ما يجب عليك فعله قبل تثبيت iOS 17 على جهازك:

- هل جهازك متوافق حتى مع iOS 17؟

وبما أنك تمتلك جهاز iPhone XS أو إصدار أحدث، فيجب أن تكون قادراً على تنزيل الإصدار التجريبي من مطور iOS 17.

وإليكم قائمة كاملة بكل جهاز متوافق مع تحديث نظام آبل الجديد، وإذا لم يكن هاتفك الحالي مدرجاً في القائمة، فإليك بعض طرز آيفون الحديثة التي يجب التفكير في شرائها، (آيفون XS، آيفون XS ماكس، آيفون XR، آيفون 11، آيفون 11 برو، آيفون 11 برو ماكس، آيفون 12، آيفون 12 ميني، آيفون 12 برو، آيفون 12 برو ماكس، آيفون 13، آيفون 13 ميني، آيفون 13 برو، آيفون 13 برو ماكس، آيفون SE (الجيل الثاني والإصدارات الأحدث)، آيفون 14، آيفون 14 بلس، آيفون 14 برو، آيفون 14 برو ماكس).

- التأكد من تحديث الآيفون

يجب عليك قبل التحديث إلى iOS 17، التأكد من تحديث هاتفك إلى أحدث إصدار من iOS 16 حتى لا تواجه أي مشاكل إذا قررت العودة، كذلك من الجيد أن يتم التحديث دائماً إلى أحدث إصدار من برامج الأجهزة المحمولة في حالة وجود أخطاء تقنية كبيرة أو مشكلات أخرى في إصدارات iOS القديمة.

- عمل نسخة احتياطية

الإصدار التجريبي من iOS 17 هو برنامج تجريبي مخصص للمطورين، مما يعني أنه سيكون فيه العديد من الأخطاء والمشكلات التي يمكن أن تعطل جهاز آيفون، وقد تتم إعادة تشغيل هاتفك بشكل غير متوقع أو يصبح ساخناً جداً، ومع الإصدارات التجريبية للمطورين، لن تعرف أبداً ما يمكن توقعه، لذلك من الأفضل الاستعداد مسبقاً حتى إذا واجهت مشكلات كبيرة، يمكنك العودة إلى iOS 16.

ولهذا فإن أفضل طريقة للقيام بذلك هي عمل نسخة احتياطية لجهاز الآبفون بينما لا يزال يعمل بنظام iOS 16، والسبب في ذلك هو أنك إذا قمت بالتحديث إلى iOS 17 ولكنك قررت العودة إلى iOS 16، فلديك نسخة احتياطية محدثة للعودة إليها، بحيث تحتفظ بأحدث الصور والرسائل النصية وبيانات التطبيق.

موعد إطلاق تحديث iOS 17

ومؤخراً، أوضحت آبل، أن إطلاق النسخة الرسمية من نظام iOS 17 الجديد سيتم في نهاية صيف 2023، مشيرةً، إلى أن النظام الجديد أسهل في الاستخدام، ويعمل على ترقية تجربة الاتصال، حيث سيتيح للمستخدمين اختيار طريقة ظهور المكالمات الواردة إليهم، عبر إضافة الصور أو الإيموجي أو النصوص الملونة إلى هذه المكالمات.