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لاعب جديد من غزة يوقع عقد انتقاله لدوري المحترفين

الإثنين 12 يونيو 2023 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب جديد من غزة يوقع عقد انتقاله لدوري المحترفين



غزة / سما /

كشف نادي مركز بلاطة عن مزيد من الصفقات والتعاقدات من لاعبي غزة استعدادًا للظهور مع الفريق في الموسم القادم من دوري المحترفين.

وأعلن بلاطة عن إتمام التعاقد مع لاعب خدمات رفح هلال الغواش ليكون اللاعب الثالث من خدمات رفح بعد ساعات من التعاقد مع أنس الشخريت وضؤف حسنين.

وينتظر لاعبي خدمات رفح الثلاثة برفقة حارس مرمى شباب رفح عبد الله شقفة الحصول على التصاريح اللازمة لوصولهم للمحافظات الشمالية والالتحاق بصفوف مركز بلاطة وخوض مرحلة الإعداد قبل انطلاق الموسم الجديد.

ولا زال مركز بلاطة يعلن عن مزيد من الصفقات في الانتقالات الصيفية الحالية استعداداً للموسم القادم وكان أبرزهم، خضر الحاج، ونزار أبو قطيفان، وقسام مرشود، فيما جدد عقد لاعبيه أحمد أبو عبيد، وأمين مزيد.

#دوري المحترفين #غزة #مركز بلاطة #هلال الغواش #خدمات رفح

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