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وداع قاسي لمنتخب الخماسي من كأس العرب

الإثنين 12 يونيو 2023 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وداع قاسي لمنتخب الخماسي من كأس العرب



غزة / سما /

ودع منتخب فلسطين لكرة القدم الخماسي بطولة كأس العرب المقامة في السعودية بعد خسارته من منتخب مصر بخماسية نظيفة.

وكان فدائي الخماسي يأمل في التأهل للدور الثاني من البطولة كأفضل ثالث في حال حقق الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين فقط في ختام منافسات المجموعة الثالثة من البطولة.

وجاء خروج الفدائي من البطولة قاسياً بخماسية نظيفة بعد أن خسر 7-0 من العراق في المباراة الأولى، واكتفى بفوز وحيد حققه في المباراة الثانية على موريتانيا 7-4.

وسجل الفدائي خلال المباريات الثلاثة التي خاضها في دور المجموعات 7 أهداف فقط، فيما تلقى المرمى الفلسطيني 16 هدفًا.

#منتخب الخماسي #كأس العرب

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