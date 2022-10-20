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مدرب المنتخب الوطني يصل غزة

الإثنين 12 يونيو 2023 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب المنتخب الوطني يصل غزة



غزة / سما /

وصل المدرب اليوناني يانيس ديمانتكوس “loannis Dimantakos” مدرب منتخب فلسطين الأول، للمحافظات الجنوبية قادما من المحافظات الشمالية، وذلك صباح اليوم الأحد عبر معبر بيت حانون.

وكان في استقباله الكابتن إبراهيم حبش رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، ونائبه الكابتن خليل أبو شمالة، واللجنة الإعلامية للاتحاد.

ويستمر تواجد المدرب ليومين، سيقوم خلالهما بعقد دورة تدريبية للمدربين المعتمدين لدى الاتحاد، بالإضافة لكافة المعنيين بتطوير أدواتهم التدريبية.

وتقام الدورة، الأحد والإثنين، بصالة تدريب المجلس الأعلى للشباب والرياضة بملعب فلسطين بمدينة غزة تمام الواحدة والنصف ظهرا.

نبذة عن المدرب

المدرب اليوناني Ioannis Diamantakos المدير الفني للمنتخب الوطني الفلسطيني..

تعاقد معه الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة لقيادة دفة المنتخب الأول، وذلك لفكره العالي الذي يتماشى مع خطة الاتحاد في بناء اجيال قادمة لقيادة وتدعيم المنتخب الوطني الفلسطيني.

سبق لديمانتاكوس التدريب في الدوري اليوناني والروماني، كما كان المدير الفني للمنتخب الروماني تحت 20 عاماً. والمدرب الحالي ل ارثوذكسي ثقافي بيت ساحور.

ويساعد اليوناني في قيادة المنتخب المدربان الوطنيان والمميزان سليم الحصري وعيسى كامل، بالاضافة لطبيب المنتخب الدكتور محمود عبدالقادر.

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#غزة #المنتخب الوطني

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