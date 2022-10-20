منتخبنا الوطني يصل إلى إندونيسيا لملاقاة منتخبها الأول وديا

رام الله / سما /

حطت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم رحالها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، قبل الوصول إلى مدينة سوربايا التي ستحتضن المباراة الودية للفدائي مع المنتخب الإندونيسي يوم 14 من الشهر الجاري.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها، سفير دولة فلسطين في إندونيسيا، زهير الشن وطاقم السفارة، وحشد كبير من مناصري القضية الفلسطينية.

واستغرقت رحلة الفدائي إلى إندونيسيا، 25 ساعة سفر انطلاقا من عمّان، مرورا بقطر وجاكرتا، قبل الاستقرار بمدينة سوربايا، التي تعد ثاني أكبر المدن الإندونيسية بعد العاصمة.

وحظيت بعثة الفدائي باستقبال حار، يعكس الترقب الكبير للجمهور الإندونيسي للمباراة مع منتخبنا الوطني.