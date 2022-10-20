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صدمة لبرشلونة بخصوص التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

الإثنين 12 يونيو 2023 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صدمة لبرشلونة بخصوص التعاقد مع نجم مانشستر سيتي



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية نقلاً عن “تيليفوت” أن البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي لن ينتظر تحرك برشلونة الإسباني لضمه وسط اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة أن برناردو سيلفا قد اتخذ قراره النهائي بمغادرة مانشستر سيتي هذا الصيف بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وأكملت الصحيفة أن برناردو سيلفا يرغب في الرحيل عن مانشستر سيتي منذ الصيف الماضي لأسباب عائلية، والآن أصبح من حكم المؤكد رحيله عن الفريق الإنجليزي.

وكان برشلونة أبرز الراغبين في الحصول على خدمات برناردو سيلفا في الصيف الماضي، ولكن الصفقة فشلت بعدما رفض الهولندي فرينكي دي يونج الرحيل.

وعاود برشلونة بالاهتمام بضم برناردو سيلفا، واللاعب نفسه يرغب في ذلك، ولكن مشكلة سقف رواتب اللاعبين تحول دون تحقيق ذلك حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن برناردو سيلفا سئم من انتظار برشلونة، لذلك سيبحث عن نادٍ آخر للانتقال إليه.

ويعتبر باريس سان جيرمان هو المرشح الأول للتعاقد مع سيلفا حيث تحدثت معه إدارة النادي منذ أسابيع، ومن المقرر أن يقدم النادي مبلغ 65 مليون يورو أو أكثر للحصول على خدماته.

#برشلونة #مانشستر سيتي #برناردو سيلفا #جوندوجان

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