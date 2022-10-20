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تعليق مثير من لاوتارو على فرصة لوكاكو الضائعة أمام مانشستر سيتي

الإثنين 12 يونيو 2023 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق مثير من لاوتارو على فرصة لوكاكو الضائعة أمام مانشستر سيتي



وكالات / سما /

تحدث النجم الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز أثناء تواجده في المنطقة المختلفة بعد الهزيمة من مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال في مباراة أُتيحت فيها عدة فرص محققة للإنتر.

كان هدف رودري كافيًا لفريق مانشستر سيتي للانتصار في تلك المباراة المثيرة، بينما أضاع عدد من لاعبي الإنتر مثل ديماركو ولوكاكو وحتى لاوتارو نفسه عدة محاولات قريبة للغاية للتهديف وكانت أخطر الفرص وأسهلها هي لروميلو لوكاكو.

كان لوكاكو قريبًا من تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل ولكن رأسيته تم التصدي لها من قبل الحارس البرازيلي إيدرسون بعد أن وجه المهاجم البلجيكي الكرة في متصف المرمى تقريبًا.

تحدث لاوتارو بعد المباراة بقوله: “لدينا خيبة أمل وحزن..وضعنا الفريق الأقوى في مصاعب، وبالتأكيد لدينا الكثير من المرارة”.

استطرد: “لكن يجب أن نفخر بالعمل الذي قمنا به..ليس فقط بسبب هذه المباراة ولكن أيضًا طوال دوري أبطال أوروبا”.

وعن الفرص العديدة التي سنحت للإنتر لتغيير سيناريو المباراة خاصة في النهاية قال لاوتارو: “هناك لحظات تدخل فيها الكرة ولحظات أخرى لا تدخل بها..حتى إيدرسون نفسه لا يعرف كيف أنقذ رأسية لوكاكو، لقد لعب السيتي مباراة بمستوى أقل مما كانوا يظهرونه وقد وضعناهم في في وضع صعب.. لم نتمكن من التسجيل..لقد فازوا بسبب ذلك”.

#لاوتارو مارتينيز #روميلو لوكاكو #انتر ميلان #مانشستر سيتي #دوري أبطال أوروبا

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