فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.
"يديعوت أحرونوت":
الدم العربي ثمنه أقل من الدم اليهودي
الجرائم بالمجتمع العربي ثلاثة أضعاف من الشارع اليهودي وأقل 4 أضعاف في حل الجرائم
في الشارع اليهودي تم حل 75% من الجرائم وفي المجتمع العربي 19% فقط
على مدار الساعة لم تتوقف الجرائم للحظة واحدة
معارضة شديدة لتدخل الشاباك في الجرائم
مراسل الصحيفة حسن شعلان الذي تعرض للاعتداء والتهديد: إذا حدث لي شيء الرجاء الحفاظ على أولادي
فقدان السيطرة بالكامل على الجرائم في إسرائيل
غدا سيتم نشر التحقيق حول قتل ثلاثة جنود على الحدود المصرية
"معاريف":
الاتفاق مقابل الالتزام حول لجنة تعيين القضاة
لبيد ضد نتنياهو: اليوم سيدلي لبيد بشهادته في محاكمة نتنياهو بالملف 1000
تشكيل لجنة برئاسة بن غفير وليفين لتقديم توصيات حول تدخل الشاباك في الجرائم
غانتس في قلنسوة: يجب الإطاحة ببن غفير وتشكيل كابينيت لمحاربة الجريمة
الرئيس الإيراني: لن توقفونا عن الحصول على السلاح النووي
تقديم لائحة اتهام ضد يهودي قتل الشاب ديار العمري من صندلة
"هآرتس":
رئيس الشاباك يعارض تدخل جهازه في الجريمة بالمجتمع العربي
4 أعضاء كنيست من المعارضة يدعمون قانونا للائتلاف لتوسيع قانون لجان القبول في البلدات اليهودية
مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين: إسرائيل لا توقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين