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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 12 يونيو 2023 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.

"يديعوت أحرونوت":

الدم العربي ثمنه أقل من الدم اليهودي

الجرائم بالمجتمع العربي ثلاثة أضعاف من الشارع اليهودي وأقل 4 أضعاف في حل الجرائم

في الشارع اليهودي تم حل 75% من الجرائم وفي المجتمع العربي 19% فقط

على مدار الساعة لم تتوقف الجرائم للحظة واحدة

معارضة شديدة لتدخل الشاباك في الجرائم

مراسل الصحيفة حسن شعلان الذي تعرض للاعتداء والتهديد: إذا حدث لي شيء الرجاء الحفاظ على أولادي

فقدان السيطرة بالكامل على الجرائم في إسرائيل

غدا سيتم نشر التحقيق حول قتل ثلاثة جنود على الحدود المصرية

"معاريف":

الاتفاق مقابل الالتزام حول لجنة تعيين القضاة

لبيد ضد نتنياهو: اليوم سيدلي لبيد بشهادته في محاكمة نتنياهو بالملف 1000

تشكيل لجنة برئاسة بن غفير وليفين لتقديم توصيات حول تدخل الشاباك في الجرائم

غانتس في قلنسوة: يجب الإطاحة ببن غفير وتشكيل كابينيت لمحاربة الجريمة

الرئيس الإيراني: لن توقفونا عن الحصول على السلاح النووي

تقديم لائحة اتهام ضد يهودي قتل الشاب ديار العمري من صندلة

"هآرتس":

رئيس الشاباك يعارض تدخل جهازه في الجريمة بالمجتمع العربي

4 أعضاء كنيست من المعارضة يدعمون قانونا للائتلاف لتوسيع قانون لجان القبول في البلدات اليهودية

مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين: إسرائيل لا توقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

#الصحف الإسرائيلية

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