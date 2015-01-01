رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها على خبر تسليم الاحتلال جثمان الشهيد أحمد طه من سلفيت، وهدم سور أرض زراعية في عزون.

وأبرزت الصحف أيضا ما قالته منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية في تغريدة لها إن المئات من الفلسطينيين في القدس معرضون لخطر الإخلاء القسري.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

*"الحياة الجديدة":

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد أحمد طه من بديا ويهدم سور أرض زراعية في عزون

الرئيس يهاتف العميد ياسر الفاهوم معزيا بوفاة نجله

المجلس الوطني يقيم بيت عزاء للمناضل إبراهيم المصري

زكي: زيارة الرئيس للصين تكتسب أهمية خاصة ونتوقع دعمها لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

أولى رحلات حجاج المحافظات الجنوبية تنطلق اليوم

منسقة أممية: المئات من الفلسطينيين في القدس معرضون لخطر الإخلاء القسري

مجلس التعاون الخليجي يؤكد مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية

"الخارجية": مشروع قانون عضو الكنيست الإرهابي سوكوت تكريس لضم القدس

لجنة المعتقلين الإداريين تعلن النفير في سجون الاحتلال استعدادا للإضراب المفتوح عن الطعام

مأزق الرئاسة اللبنانية.. انقسام يحتد على مرشحي الرئاسة أزعور وفرنجية قبل جلسة الأربعاء المقبل

السعودية تسعى للتعاون مع الصين وتتجاهل مخاوف الغرب

*"الأيام":

منسقة أممية: مئات المقدسيين معرضون لخطر الإخلاء القسري بسبب الممارسات الإسرائيلية المدمرة

مواجهات مع الاحتلال في قريتي زيتا وحوسان

لجنة وزارية إسرائيلية تصادق على مشروع قانون جديد بحق الفلسطينيين

اقتحام الموقع الأثري في سبسطية وتخريب محاصيل زراعية بمسافر يطا

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد أحمد طه

"عدالة": خطة واضحة تنتهجها الحكومة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية

نتنياهو: أي تسوية مع إيران لن تكون ملزمة لإسرائيل

إصابة 20 جنديا إسرائيليا في انقلاب حافلة وخلال التدريب

خلافات إسرائيلية حول مشاركة "الشاباك" في "مكافحة" الجريمة بالمجتمع العربي

آيزنكوت يكشف عن هجوم إسرائيلي استهدف تنظيم "داعش" عام 2015

استئناف المعارك مجددا في السودان بعد انتهاء هدنة امتدت 24 ساعة

كييف تعلن استعادة 3 قرى من الروس في أول مكسب لها بهجومها المضاد

الجيش الإسرائيلي يستهدف متظاهرين لبنانين بقنابل غاز على الحدود

*"القدس":

مشروع قانون إسرائيلي يقضي بسجن مسؤولين بالسلطة ينشطون بالقدس المحتلة

مداهمات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين

مظاهرات للطلبة العرب في الجامعات الإسرائيلية ضد جرائم القتل وتواطؤ الحكومة

تسليم جثمان الشهيد أحمد طه

لجنة المعتقلين الإداريين تعلن "النفير"

201 مستوطن يقتحمون الأقصى بحماية الشرطة

"عدالة": إجراءات الضم بقيادة نتنياهو تتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي