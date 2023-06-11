قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت المحرر الشيخ رزق الرجوب بعد اقتحام منزله في حي كريسة بمدينة دورا جنوب محافظة الخليل.

فيما اعتقلت قوة خاصة الشاب محمد بهاء عياش من منزله في مخيم الجلزون قضاء رام الله.

وفي نابلس، اعتقل الشابين عبد المجيد عيسى حمايل وقتيبة حمايل خلال اقتحام بلدة بيتا.

واقتحمت قوات الاحتلال، البلدة القديمة في نابلس، وخاصة منطقة حوش العطعوط قرب منزل الشهيد وديع الحوح، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان هم، ماهر الولجي، يزن عياد، إبراهيم عياد، وجميعهم من مخيم الدهيشة.