حالة الطقس: اجواء صافية ومعتدلة

رام الله / سما /

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً، بارداً نسبياً في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بقليل، وبعد ساعات الظهيرة احوال جوية غير مستقرة حيث يتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.