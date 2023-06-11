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الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه

الإثنين 12 يونيو 2023 01:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه



الرباط/سما/

توج نادي الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على حساب مضيفه الوداد الرياضي المغربي، بتعادله معه (1-1) في إياب النهائي الذي جمعهما مساء يوم الأحد، بالدار البيضاء.

ووضع المدافع المغربي يحيى عطية الله أصحاب الأرض في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول.

ورد المدافع المصري محمد عبد المنعم هدف التعادل "الذهبي" لفريقه في الوقت القاتل بحلول الدقيقة 78 من عمر المباراة التي جرت على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

 

وتفوق نادي الأهلي على فريق الوداد الرياضي (3-2) بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث فاز الفريق المصري ذهابا (2-1) في مباراة الذهاب التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، على استاد القاهرة الدولي.

وعزز نادي الأهلي تربعه على عرش دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بحصوله على اللقب الحادي عشر في تاريخه، مبتعدا بستة ألقاب عن النادي المصري الآخر الزمالك وفريق مازيمبي الكونغولي، اللذين يتقاسمان المركزين الثاني والثالث فيما بينهما برصيد 5 ألقاب لكل منهما.

بينما أخفق نادي الوداد الرياضي في الدفاع عن اللقب الذي توج به في النسخة الماضية، على حساب الأهلي بالذات، ليتوقف رصيده عن ثلاثة ألقاب.

#الاهلي المصري #الوداد المغربي

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