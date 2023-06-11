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ماذا يقول آخر استطلاع للرأي في "إسرائيل"؟

الأحد 11 يونيو 2023 11:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا يقول آخر استطلاع للرأي في "إسرائيل"؟



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع للرأي، مساء الأحد، أن حزب "المعسكر الوطني" بزعامة بيني غانتس، يحافظ على الشعبية التي اكتسبها في الأشهر الأخيرة، في حين يتقلص تمثيل أحزاب الائتلاف الحالي في الكنيست، في انتخابات تُجرى اليوم.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته القناة 13 الإسرائيلية، فإن "المعسكر الوطني" سيحصل على 28 مقعدا، في حال إجراء انتخابات للكنيست الآن، فيما يحصل الليكود على 24 مقعدا، وحزب "ييش عتيد" على 19 مقعدا.

في المقابل، يحصل حزب "شاس" على 10 مقاعد، وتحصل كتلة "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد، فيما يحصل "الصهيونية الدينية" على 6 مقاعد، و"عوتسما يهوديت" على 5 مقاعد.

ووفقا للاستطلاع، يحصل تحالف الجبهة - العربية للتغيير على 6 مقاعد، وكذلك القائمة "الموحدة"، ويحصل "يسرائيل بيتينو" على 5 مقاعد، في حين تحصل "ميرتس" على 4 مقاعد، في حين يفشل حزب العمل في تجاوز نسبة الحسم.

وفي حال تحالف "العمل" مع "ميرتس" تحصل هذه القائمة على 7 مقاعد على حساب "المعسكر الوطني" الذي يتراجع إلى 27 مقعدا، و"ييش عتيد" الذي يتراجع إلى 17 مقعدا.

وبحسب الاستطلاع، تتراجع قوة أحزاب الائتلاف الحالي من 64 عضو كنيست حاليا إلى 52 عضوا، في حين تحصل أحزاب المعارضة على 68.

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