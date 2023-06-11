وزراء خارجية الخليج يدعون المجتمع الدولي للتدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في القدس

الرياض:سما/

جدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد، تأكيد دول المجلس الست على موقفها الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمها لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران /يونيو 1967 وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، داعين “المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس“.

كما أكد الوزراء على ضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية”، مؤكدين” على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق”.

وأشاد الوزراء في بيان لهم عقب الاجتماع الدوري الذي عقدوه في مقر الأمانة العامة في الرياض بعد ظهر اليوم الأحد “بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء مبادرة السلام العربية والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية.

وأدانوا ” الاقتحامات المتكررة من قبل المسؤولين في السلطة الإسرائيلية ومن المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاكٍ لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزازٍ لمشاعر المسلمين”.

ودعا المجلس الخليجي ” المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم فيها، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، والتأكيد على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل”.

وأدان الوزراء ” استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، ورفضهم” أي توجه لضم المستوطنات إلى إسرائيل أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334″، مطالبينً” المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية”. وأشاد الوزراء” بالجهود الدبلوماسية لدولة قطر ومصر للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

كما أشادوا ” بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عضويتها في مجلس الأمن، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في مجلس الأمن ودعم طلب حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.

وبحسب البيان “أشاد المجلس الوزاري بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وطالب المجتمع الدولي باستمرار دعمه للوكالة لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين”.