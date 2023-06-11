جوكوفيتش يتوَّج بلقب بطولة "رولان جاروس"

باريس/سما/

توّج الصربي نوفاك جوكوفيتش، مساء يوم الأحد، بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس" بفوزه في اللقاء النهائي على منافسه النرويجي كاسبر رود بثلاثة مجموعات دون رد في 3 ساعات و 13 دقيقة.

ونجح الصربي جوكوفيتش في الفوز باللقاء بسهولة على وصيف النسخة الماضية النرويجي رود الذي فشل بإحراز لقب البطولة، وأنهى الشوط الأول بصعوبة 7-6، وكان الشوط الثاني أسهل وحسمه بواقع 6-3، وعاد النرويجي لأجواء اللقاء في الشوط الثالث والحاسم وكان قريبا من الفوز لكن خبرة الصربي حرمته لينتهي الشوط لصالح جوكوفيتش 7-5.

ورفع جوكوفيتش رصيده من الألقاب في بطولة فرنسا إلى 3 ليتساوى مع البرازيلي جوستافو كويرتن، وفض الشراكة مع الاسباني نادال وأحرز لقبه الـ23 في البطولات الكبرى، بينما واصل النجم الإسباني الانفراد بصدارة الألقاب في هذه البطولة برصيد 14 لقبا.

واستعاد النجم الصربي صدارة التصنيف العالمي، بدلا من الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز الذي سقط أمامه في نصف النهائي.