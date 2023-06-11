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وزير الأوقاف يصل غزة لوداع الحجاج

الأحد 11 يونيو 2023 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأوقاف يصل غزة لوداع الحجاج



غزة/سما/

 أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري أن أولى رحلات حجاج المحافظات الجنوبية ستنطلق صباح غد الإثنين، وتستمر على مدار أربعة أيام متتالية، بواقع ثلاث رحلات يوميا، باستثناء اليوم الأخير الذي سيكون فيه رحلتان فقط.

وكان البكري قد وصل مساء اليوم الأحد إلى قطاع غزة لوداع الحجاج، ومن المقرر أن يغادر بعد وداع حجاج الفوج الأول وعدده 910 حجاج وحاجّات مباشرة يوم غد، عائدا إلى الضفة الغربية لوداع حجاج المحافظات الشمالية يوم الثلاثاء المقبل. 

وقال البكري إنه تم وضع الترتيبات الكاملة لمغادرة حجاج قطاع غزة بسهولة ويسر من معبر رفح البري إلى مطار القاهرة الدولي ومنه إلى مطار الملك عبد العزيز بن سعود في جدة ومن ثم إلى مكة، والبالغ عددهم 2508 (من أصل 6600 حاج وحاجة حصة دولة فلسطين).

وأعرب البكري عن شكره للمملكة العربية السعودية والسلطات المصرية على تسهيل سفر حجاج غزة وتذليل كافة الصعاب وتقديم شتى الخدمات لهم، كما شكر المملكة العربية السعودية على تكرمها بمكرمة خادم الحرمين الشريفين باستضافة ألف من أهالي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

وأضاف أن "الوزارة شكلت عددا من اللجان بهدف تقديم أفضل الخدمات للحجاج، كلجنة الوعظ والإرشاد، واللجنة الإعلامية، واللجنة الطبية، ولجنة التسكين، ولجنة المواصلات، وغيرها من اللجان، بالإضافة إلى لجنة استقبال الحجاج التي ستكون باستقبالهم في مطار الملك عبد العزيز في جدة فور وصولهم". 

وبين أنه سيكون مع كل حافلة واعظ، بدءا من المغادرة من قطاع غزة حتى الوصول إلى مكة لشرح مناسك الحج والعمرة والرد على أسئلة واستفسار الحجاج ومرافقتهم في عمرة القدوم وكافة مناسك الحج.

وأكد البكري أن "البعثة الطبية ستباشر عملها بإعداد وتجهيز مقريها فور الوصول، بالتعاون مع بعثة الحج، كما سيتم تسكين الحجاج في أربعة فنادق في مجمع سكني واحد".

ودعا الحجاج إلى أن "يعكسوا الوجه المشرق لدولة فلسطين، وأن يكونوا سفراء على قدر المسؤولية، وأن يدعوا من أجل تحرير المسجد الأقصى، ومن أجل الشهداء والأسرى".

وثمن البكري حرص القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، على متابعة موسم الحج لأهلنا في قطاع غزة، وتذليل الصعاب والمعوقات كافة، لنجاح موسم الحج.

#وزير الاوقاف

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