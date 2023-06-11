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السفير الأمريكي لدى "إسرائيل" يتعهد بمنع إيران امتلاك السلاح النووي

الأحد 11 يونيو 2023 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الأمريكي لدى "إسرائيل" يتعهد بمنع إيران امتلاك السلاح النووي



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء يوم الأحد السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس أكد أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن أقوال السفير الأمريكي جاءت في ظل إشارات حول اتصالات جرت بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى تفاهمات حول البرنامج النووي الإيراني.

وأشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن الاتصالات تجري بوتيرة أسرع من المتوقع، وأنه من الجائز أن يتوصل الجانبان إلى اتفاقات خلال أسابيع معدودة، رغم أنهما لم يتفقا نهائياً على المواضيع المختلف حولها.

#توم نيديس

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