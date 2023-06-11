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"الصحة" تنشر تعليمات لحجاج فلسطين

الأحد 11 يونيو 2023 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة" تنشر تعليمات لحجاج فلسطين



رام الله/سما/

شرت وزارة الصحة الفلسطينية ، مساء اليوم الأحد، تعليمات إرشادية صحية لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 2023.

وقالت الصحة  في بيان لها  أن البعثة الطبية المرافقة لحجاج فلسطين هذا العام ستوفر الرعاية الصحية للحجاج طوال رحلة الحج وكذلك سيتم تجهيز عيادات طبية في اماكن الاقامة المخصصة لحجاج فلسطين , فلا تتردد بزيارة العيادة الطبية للحصول على الخدمة الصحية المناسبة.

وفيما يلي التعليمات كما نشرته وزارة الصحة الفلسطينية:

1.    التأكد من المتابعة الصحية حال كنت من ذوي الامراض المزمنة .
2.    الحرص على اصطحاب كمية كافية من الادوية الخاصة بك تكفي لمدة شهر .
3.    الحرص على تناول الطعام المتوازن والنظيف والاكثار من شرب الماء حتى وان لم تشعر بالعطش .
4.    تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس واستخدم المظلة الشمسية .
5.    الحفاظ على النظافة الشخصية .
6.    أخذ قسط من الراحة والنوم وتجنب الإرهاق الجسدي .
7.    اتباع تعليمات السلطات المختصة داخل المشاعر المقدسة خلال تأدية المناسك لتجنب الازدحام .حج مبرور وسعي مشكور مغفور ان شاء الله

#الحج #فلسطين

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