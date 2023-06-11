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رام الله: وقفة أمام مقر هيئة الشؤون المدنية للمطالبة بلم شمل العائلات

الأحد 11 يونيو 2023 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: وقفة أمام مقر هيئة الشؤون المدنية للمطالبة بلم شمل العائلات



رام الله/سما/

نظمت عشرات العائلات اليوم الأحد وقفة أمام مقر هيئة الشؤون المدنية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بلم شمل عائلاتهم، وإصدار بطاقات هوية لهم.

و طالبت العائلات وزير الهيئة حسين الشيخ بالتحرك الفوري وإنهاء معاناة عائلاتهم، كما طالبوا السلطة والجهات الرسمية بالضغط على الاحتلال للم شملهم، نظرا للمعيقات التي تتسبب لهم كالمنع من الحركة والمنع من العلاج في المستشفيات الحكومية والكثير من الخدمات.

ووجهت رسالة لمؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية، بالتدخل لحل قضيتهم، باعتبار انها قضية إنسانية بحته بعيدة عن السياسة، وكل ما تطلبه الأسر لم شملها مع أقربائها في غزة أو الأردن وباقي البلدان.


ونوهت إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه ورفض الاحتلال إصدار بطاقات هوية، يعقد من ظروف حياتهم، ويصعب عليهم الحصول على لقمة العيش بفعل انتشار حواجز الاحتلال، والتي قد تتسبب بنفيهم.

#رام الله #هيئة الشؤون المدنية

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