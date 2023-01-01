وفد إسرائيلي في القاهرة لمواصلة التحقيق بعملية الشهيد محمد صلاح

القدس المحتلة/سما/

وصل وفد رفيع من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى العاصمة المصرية، القاهرة، اليوم الأحد، على رأسه قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، للمشاركة في التحقيق المصري الإسرائيلي حول عملية إطلاق النار التي نفذها الشرطي المصري محمد صلاح، في المنطقة الحدودية المصرية الإسرائيلية، جنوبي البلاد، وأسفرت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين والشرطي المصري.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي أنه "في وقت سابق اليوم زار القاهرة كل من قائد المنطقة الجنوبية، إليعيزر تولدانو، ورئيس لواء العلاقات الدولية، آفي ديفرين، ورئيس لواء التفعيل في هيئة الاستخبارات (ج)، حيث واصلوا التحقيق المشترك مع مسؤولين في الجيش المصري لحادث تسلل الشرطي المخرب في الثالث من حزيران/ يونيو" الجاري.



وأضاف البيان أن "التحقيق المشترك بدأ في يوم الحادث، عندما تفقد وفد يضم مسؤولين كبار في الجيش المصري لموقع الحادث في إسرائيل، حيث يتواصل التحقيق المشترك في هذه الأيام"، وبحسب الجيش الإسرائيلي "أبدى الجانبان التزامهما في إجراء تحقيق معمق والوصول إلى الحقيقة".