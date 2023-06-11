إصابتان في جريمة إطلاق نار بشفاعمرو

شفا عمرو/سما/

أصيب شخصان بجروح وصفت بأنها متوسطةوطفيفة من جراء تعرضهما لإطلاق نار في مدينة شفاعمرو، مساء اليوم الأحد.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين، ونقلتهما إلى مستشفى (رمبام) في حيفا، لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات جريمة إطلاق النار وإصابة شخص بجروح متوسط وآخر بجروح طفيفة، وشرعت بعمل مسح وتمشيط لرصد المشتبه بهم في إطلاق النار، علما أن خلفية الجريمة لم تكشف لغاية الآن.

ويمر المجتمع العربي في حالة مقلقة وبالغة الخطورة إثر التصاعد الخطير في جرائم القتل وأعمال العنف، وسط شعور بفقدان الأمن والأمان.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مر