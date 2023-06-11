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حماس تعقب على تصاعد جرائم القتل بالداخل المحتل

الأحد 11 يونيو 2023 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على تصاعد جرائم القتل بالداخل المحتل



غزة/سما/

قالت حركة حماس، إنها تتابع بالغ سلسلة عمليات القتل والجرائم في الداخل الفلسطيني المحتل، والذي نتج عنها منذ بداية العام الحالي ما يزيد على 100 ضحية.

وحملت حماس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن إشاعة الجريمة في الداخل المحتل، مطالبًة أهلنا إلى حماية السلم الأهلي ووحدتهم الوطنية في مواجهة مخططات الاحتلال.

وأكدت أن هذه الجرائم تأتي وسط تجاهل وتقاعس شرطي متعمَّد من سلطات الاحتلال بعدم التدخل لوقفها، بل سكوتها عن دخول السلاح وانتشاره بين العصابات وجماعات الجريمة المنظمة وتورط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فيها.

وطالبت حماس الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والمؤسسات والشخصيات والقوى الوطنية فيه بالمسارعة إلى تفعيل دورهم الوطني والديني لمنع تصاعد تلك الجرائم، وإلى تفويت الفرصة على الإسرائيليين الذين يستهدفون وحدة أبناء شعبنا.

ودعت إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات ومقاربات وطنية مجتمعية لمنع الجريمة، ولإشاعة السلم الأهلي حفاظاً على الوجود والهوية الفلسطينية.

وشددت على أن المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل شكّل على مر سنوات الصراع، الدرع الحامي للهوية والنضال الوطني الفلسطيني وللمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وعبرت عن وقوفها التام مع كل الجهود الرامية لوقف هذه الأعمال الدخيلة على الشعب الفلسطيني.

#حماس

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