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شاهد: جماهير فريق تونسي تثير التفاعل بـ"تيفو" عن فلسطين

الأحد 11 يونيو 2023 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: جماهير فريق تونسي تثير التفاعل بـ"تيفو" عن فلسطين



تونس/سما/

أثارت جماهير فريق النادي الأفريقي التونسي التفاعل بعد أن رفعت "تيفو" مناصرا لفلسطين خلال مباراة أجريت السبت ضمن منافسات الدوري المحلي.

وكُتب على "التيفو" بيت الشعر الشهير للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش "باقون ما بقي الزعتر والزيتون"، مع رسالة أخرى كُتب عليها "الحرية للشرفاء، فوق كل أرض وتحت كل سماء".



وسبق لجماهير الأفريقي التونسي أن رفعت "تيفو" للطفل حنظلة، وهو أشهر الشخصيات التي رسمها الفلسطيني ناجي العلي في كاريكاتيراته، كما أنهم رفعوا رسالة في إحدى مباريات فريقهم في الجزائر كُتب عليها مقولة الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين "نحن مع فلسطين ’ظالمة‘ أو مظلومة".





وفي نهائي كأس تونس لكرة القدم عام 2017، رفعت جماهير الفريق لافتة كُتب عليها "كرهناكم يا حكام… تحاصرون قطر، وإسرائيل في سلام!!"، إبان الأزمة الخليجية.
 



والسبت، تعادل الأفريقي مع الاتحاد المنستيري بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في ملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولة الـ11 من مرحلة التتويج في الدوري التونسي.

#تونس

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