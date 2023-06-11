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الطلاب الفلسطينيون في أراضي الـ48 يتظاهرون بالجامعات ضد الجريمة

الأحد 11 يونيو 2023 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطلاب الفلسطينيون في أراضي الـ48 يتظاهرون بالجامعات ضد الجريمة



الداخل المحتل/سما/

نظمت الحركة الطلابية في أراضي الـ48 تظاهرات، اليوم الأحد، في جامعات حيفا، وتل أبيب، والعبرية بالقدس، احتجاجا على جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية.

ورفع الطلبة المشاركون في الوقفات الاحتجاجية العلم الفلسطيني إلى جانب اللافتات التي كُتبت عليها شعارات، ورددوا هتافات تطالب الشرطة بالعمل على مكافحة الجريمة وعدم التواطؤ معها، بينها "الدم العربي مش رخيص"، و"نعم نتحمل المسؤولية ونواجه بمسؤولية"، و"الشرطة شريكة في الجريمة".

وأكدوا أن "الحكومة الإسرائيلية ومعها الشرطة هي المسؤولة عن كل ما يجري في المجتمع العربي، هي أساسا أصل الورطة، والشرطة هي التي تحمي المنظمات الإجرامية، وكيف لهذه المنظمات الإجرامية أن تعمل من داخل السجون؟ ما يدل على أن الشرطة تعطيهم الحرية".

#جرائم الداخل الفلسطيني المحتل

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