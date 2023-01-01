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إعلان النفير في سجون الاحتلال استعدادا للإضراب المفتوح عن الطعام

الأحد 11 يونيو 2023 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلان النفير في سجون الاحتلال استعدادا للإضراب المفتوح عن الطعام



رام الله/سما/

 أعلنت لجنة المعتقلين الإداريين، اليوم الأحد، حالة النفير في السجون استعدادًا لإضراب المفتوح عن الطعام في الـ18 من شهر حزيران الجاري.

وأوضحت اللجنة المنبثقة عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا في سجون الاحتلال، في بيان لها، أن حالة النفير العام ستكون في جميع السجون التي يتواجد فيها المعتقلون الإداريون استعدادًا للمشاركة في الإضراب المفتوح عن الطعام تحت شعار: (ثورة حرية - انتفاضة الإداريين)، الذي سيبدأ بتاريخ 1862023.

وكان نادي الأسير قد أوضح مؤخرا، أنّ أجهزة الاحتلال بدأت باستدعاء مجموعة من المعتقلين الإداريين، وهددت عددا منهم، على خلفية إعلان لجنة المعتقلين الإداريين عن قرار الإضراب عن الطعام في 18 حزيران الجاري.

وقال إنّ "الاحتلال يهدف إلى الضغط على المعتقلين لثنيهم عن الانخراط في الإضراب عن الطعام، كما تعمدت بث "وعود" لمجموعة منهم، في حال تراجعوا عن خطوة الإضراب، فلن يكون هناك أوامر جديدة بحقّهم".

#سجون الاحتلال #الاضراب عن الطعام

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