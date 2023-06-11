محافظ جنين: ستتم معالجة جميع المظاهر السلبية والمعيقات التي تؤثر في الحركة التجارية

جنين/سما/

قال محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، إنه ستتم معالجة الظواهر السلبية والمعيقات التي تؤثر في الحركة التجارية، نتيجة إغلاق الشوارع والأرصفة بالبضائع والتعديات التي تعيق حركة المرور والمشاة، وتتسبب في تراكم النفايات وأزمات السير الخانقة.

وأشار الرجوب في بيان صادر عن المحافظة اليوم الأحد، إلى أن ذلك يأتي استجابة لمطالبات الرأي العام في محافظة ومدينة جنين أفرادا ومؤسسات، ووقوفا عند مسؤولياتنا تجاه المواطنين والحفاظ على مصالحهم وحقوقهم، أصبح لزاما علينا معالجة المشكلة، مشيرا إلى أنه جرى عقد اجتماع للجهات ذات العلاقة (محافظة جنين، والأجهزة الأمنية، وبلدية جنين، والغرفة التجارية) للاتفاق على قرارات لحل الأزمة.

ودعا المجتمعون أصحاب المحلات والبسطات والأكشاك إلى التعاون التام مع طواقم بلدية جنين، لتصويب أوضاع المدينة وأسواقها، وإزالة العوائق والتعديات عن الأرصفة والشوارع وبحد أقصى حتى مساء الجمعة 2023/6/16، ولن يتم السماح باستمرار أي تجاوز بدءا من صباح يوم السبت.

وأشاروا إلى أنه سيتم توفير مواقع مناسبة لأصحاب البسطات، وعليهم مراجعة جهة الاختصاص في البلدية بأسرع وقت، مؤكدين أن النجاح في تنظيم الأسواق والتعاون مع طواقم البلدية والقوة الأمنية المساندة لها سيسهل حركة التسوق للمواطنين والزوار، ما يعود بالنفع على أصحاب المحال ويحفظ أرزاق أصحاب البسطات الذين ستقوم البلدية بتوفير مواقع مناسبة لهم.