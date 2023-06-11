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هالة سرحان : "القرش" أرسل عمدًا لضرب السياحة في مصر

الأحد 11 يونيو 2023 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
هالة سرحان : "القرش" أرسل عمدًا لضرب السياحة في مصر



وكالات / سما /

حرصت الإعلامية هالة سرحان، بالتعليق على هجوم سمكة القرش على سائح بالغردقة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

 

وقالت سرحان في تغريدتها: "بفكر من امبارح هو ايه اللي جابه عندنا اصلا؟ ده ضد كل قوانين المحيطات والبحار سمك القرش لا يعيش الا في أعمق الاعماق المظلمة. كيف قطع كل هذه المسافة الي مياه تعتبر ضحلة بالنسبة لبيئة القرش المائية. بيقولوا في سفينة القت خرفان نافقة جاء وراءها.. نفكر كده شوية ونبحث عن المستفيد؟؟ حصل ايه قبل الحادثة المفجعة دي بكم يوم؟؟ حصل واقعة هامة جدا جدا". 

 

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#السياحة #مصر #القرش #هالة سرحان

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