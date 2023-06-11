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طالبوا الحكومة بفصل الإنترنت عن منازلهم.. سكان من إندونيسيا يثيرون الجدل

الأحد 11 يونيو 2023 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالبوا الحكومة بفصل الإنترنت عن منازلهم.. سكان من إندونيسيا يثيرون الجدل



وكالات / سما /

طالب مجموعة بادوي للسكان الأصليين في إندونيسيا قطع الاتصال بشبكة الإنترنت عن منطقته في واقعة غريبة  "لتقليل التأثير السلبي للهواتف الذكية والعالم الافتراضي" على أفرادها، حسب ما أعلن ممثلون عنها.

وتتمركز مجموعة بادوي للسكان في مقاطعة بانتين بجزيرة جاوة، وهي مكونة من 26 ألف نسمة، مقسمين على جزءين مجموعة هامشية تتبنى جزئيًا التقنيات الجديدة، وأخرى مركزية تحاول تفادي مخاطر الحياة المعاصرة.


ودعت مجموعة بادوي السلطات في إندونيسيا إلى  قطع شبكة الإنترنت وتحويل هوائيات الاتصالات الموجودة في مكان قريب حتى لا تصل الإشارة إليها، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.


وبحسب الرسالة، يمكن أن تهدد هوائيات الاتصالات السلكية واللاسلكية المبنية بالقرب من منطقتهم أسلوب حياة السكان والصحة العقلية للشباب الذين قد يميلون إلى استخدام الإنترنت.

وقال مسؤولون في منطقة ليباك بمقاطعة بانتين لوكالة فرانس برس إنهم تلقوا الرسالة الاثنين ووافقوا على التحدث مع وزارة الإعلام الإندونيسية لمحاولة الرد على هذا الطلب.

وذكر بودي سانتوسو، المسؤول في ليباك لوكالة فرانس برس، الجمعة: "قبل كل شيء، نريد التكيف مع ما يريده أفراد مجتمع بادوي، وعلينا الحفاظ على تقاليدهم ومعارفهم المحلية. 

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