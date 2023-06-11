  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

ميتا تكشف النقاب عن تطبيق جديد منافس لتويتر

الأحد 11 يونيو 2023 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميتا تكشف النقاب عن تطبيق جديد منافس لتويتر



وكالات / سما /

تستعد شركة ميتا المالكة لمنصة الفيسبوك وإنستغرام لطرح تطبيق جديد ينافس تويتر، وجاء الإعلان رسميا عن التطبيق خلال الاجتماع الأخير لكبار المديرين التنفيذين في ميتا، وسيمكن التطبيق الجديد مستخدميه من متابعة نفس الحسابات التي يتابعوها على تطبيق إنستغرام، كما سيوفر نفس عدد المتابعين، وقد أطلق على التطبيق الاسم الرمزي "Project 92"، بينما يرجح أن يكون الاسم المتداول له Threads.

ميتا تنافس تويتر

ووفقا لمصادر موقع theverge، سيعتمد التطبيق الجديد بشكل كلي على تطبيق إنستغرام بالتنسيق مع ActivityPub، وتم بناء معايير استخدامه لتخدم في المقام الأول المستخدمين حيث تم أخذ أراء الشخصيات العامة وصناع المحتوى والمبدعين في عين الاعتبار عند تأسيس التطبيق لتلافي أي خطأ يمكن أن يؤثر على سلاسة تعاملهم مع التطبيق، بالشكل الذي يخدم هدف ميتا لتحقيق الأمان والموثوقية وسهولة الاستخدام، حيث يتوفر أمام صناع المحتوى منصة لبناء قاعدة جماهيرية كبيرة.

الجدير بالذكر أن برمجة التطبيق بدأت في مطلع يناير الجاري 2023، ومن المقرر أن تستعد الشركة لطرح التطبيق للمستخدمين حول العالم بأسرع ما يمكن، وهناك أقاويل بأن التطبيق سيكون متاحا أواخر يونيو الجاري، لينافس تويتر رسميا.

رحلة إنقاذ تويتر

على الجانب الآخر، نجد أن إيلون ماسك، المدير التنفيذي السابق لمنصة تويتر، يعمل جاهدا خلال الفترة الأخيرة لاستعادة قوة منصة تويتر بين تطبيقات التواصل الاجتماعي، عبر تدشين سلسلة من المزايا التي تحسن تجربة المستخدم، بداية من زيادة عدد أحرف التغريدة وتوثيق الحسابات، وصولا لأداة تدعم مشاهدة الفيديوهات أثناء تصفح التطبيق، ولعل أهم تلك المزايا:

- ظهور التغريدات الخاصة بك ضعف عدد مرات ظهورها كمشترك عادي.

- إمكانية التعديل على التغريدات وتنسيقها سواء بإضافة نصا غامقا أو مائلا بين الكلمات في التغريدة الواحدة.

- نشر مقاطع فيديو أطول بدقة عالية تصل لـ 1080 بكسل.

- إمكانية تعديل التغريدات عقب نشرها بسهولة دون الحاجة لمسحها وإعادة كتابتها مرة أخرى.

- كتابة تغريدات تصل لـ10 آلاف حرف.

- تعديل التغريدة 5 مرات خلال 30 ثانية.

- تنزيل صورة الملف الشخصي بصيغة الـNFT.

- تدشين ميزة " pic in pic "

الجدير بالذكر أن أغلب المزايا السابقة تخضع لاشتراك شهري لمستخدمي "تويتر بلو".

#ميتا #تويتر #تطبيق

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: اكتشاف في إيران سيغيّر ميزان القوى

صحيفة: اتجاه لإعلان "هدنة" بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال.. وهناك"رسالة واضحة" للجهاد الإسلامي

تشييع جثمان شهيد الواجب "مصلح".. الداخلية بغزة: ندفع ضريبة القيام بواجبنا (صور)

رئيس الأركان الأمريكي: هناك 3 دول عظمى في العالم الآن

صدام رفض المهدئات عند شنقه .. وجثته وضعت أمام حفل زفاف

قتيلان خلال 3 ساعات في قلنسوة وجلجولية

صورة للجندي المصري محمد صلاح مع سلاحه المستخدم في قتل 3 جنود إسرائيليين

الأخبار الرئيسية

سلمان

الرياض ترفع سقف مطالبها.. التطبيع مع السعودية لنتنياهو أهم من السلام مع مصر ومستعد لقبول اتفاق سيء

محدث: "الداخلية" تنشر تفاصيل حادثة استشهاد الملازم خالد مصلح

تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار على الحدود المصرية

نتنياهو: "مصرون على دمج الشاباك فورا بمجهود مركز ضد عائلات الإجرام"

image_processing20230611-23929-urv2df

منسقة أممية : المئات من الفلسطينيين في القدس معرضون لخطر الإخلاء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية