واتساب يطلق ميزة جديدة تدعم إرسال الصور بجودة عالية

وكالات / سما /

يوفر أحدث إصدار تجريبي من تطبيق الواتساب لمستخدمي الأيفون وأندرويد ميزة تتيح لهم إرسال الصور بدقة عالية الجودة، دون أن تتسبب عملية الإرسال في تقليل جودتها، وبالتالي تحسن تجربة المستخدم للتطبيق، بدوره أعلن موقع wabetainfo، المسؤول الأول عن مستجدات الواتساب، أن الميزة الجديدة تسهل على المستخدمين مشاركة الصور عبر الحفاظ على أبعادها.

ميزة جودة الصور

أكد واتساب أن الإصدار التجريبي لميزة جودة الصور متوفر لأحدث إصدار من أنظمة التشغيل iOS 23.11.0.76، Android 2.23.12.13، وما أن تتم عملية التحديث سيظهر للمستخدمين تلقائيا ميزة تتيح لهم إدارة جودة الصور، الجدير بالذكر أن هذا الخيار لا يتم تفعيله سوى على الصور كبيرة الحجم، ويتم الاستفادة منه من خلال تحديد الصورة ثم اختيار أيقونة جودة عالية، حيث يتم إضافة علامة تشير إلى أن الصورة ذات جودة عالية، ثم اضغط إرسال، ويتم بعد ذلك إرسال الصورة بجودة محسنة مع الحفاظ على أبعادها.

بدورها أعلنت شركة واتساب أن هذه الميزة متاحة فقط بالنسبة للصور أما مقاطع الفيديو يتم إرسالها كمستند في حال أردت الحفاظ عل جودتها، إلا أن الميزة الجديدة لا تتوافق مع الفيديوهات.

قنوات البث الموثوقة

منذ أيام قليلة، أعلنت شركة واتساب عن إتاحة ميزة قنوات البث في اتجاه واحد التي تدعم الخصوصية والأمان للمستخدم عند الاطلاع على أهم المستجدات والأخبار المتعلقة بالأفراد والمؤسسات دون الكشف عن رقم المستخدم أو صورته الشخصية، وتتوفر الميزة في الوقت الحالي في سنغافورة وكولومبيا، ومن المقرر أن يتم طرحها قريبا للمستخدمين حول العالم، وتتيح الميزة لمسؤولي القنوات مشاركة مجموعة متنوعة من المحتوى مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملصقات وكذلك استطلاعات الرأي، كما يمكنك خلالها التواصل مع الآخرين ومشاركتهم الهوايات المفضلة لكل منكما.

رسالة مجهولة تعطل تطبيق واتساب

حذر باحث أمني، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، من التفاعل مع رسالة مجهولة تصل للمستخدمين على تطبيق الواتساب تتسبب في تعطيل التطبيق عن العمل نهائيا، خاصة لأصحاب أجهزة أندوريد، فبمجرد فتح المحادثة والضغط على الرابط يتوقف الواتساب عن العمل.