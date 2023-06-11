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إغلاق التطبيق المنافس لــ تيك توك "Tiki"

الأحد 11 يونيو 2023 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق التطبيق المنافس لــ تيك توك "Tiki"



وكالات / سما /

تم إغلاق تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي Tiki، حيث أعلنت الشركة أنها ستغلق عملياتها اعتبارًا من 28 يونيو وذلك في ملاحظة لمستخدميها على تويتر، ولن يتمكن المستخدمون من مشاهدة أو إنشاء مقاطع فيديو قصيرة أو مشاهدة الفيديوهات على Tiki بعد 27 يونيو، على حد قولها.

كما لن يكون التطبيق متاحًا أيضًا للتنزيل من متاجر التطبيقات، وفي الملاحظة ، طلبت Tiki من المستخدمين "تنزيل أي مقاطع فيديو عزيزة عليك"، وقالت إن التطبيق لن يكون قادرًا على تقديم أي مساعدة أو دعم بعد تاريخ الإغلاق.

ويحتوي Tiki على أكثر من 100 مليون عملية تنزيل على متجر Google Play، وتم تصنيفها من بين أفضل 30 تطبيقًا من حيث الأرباح على متجر Play في الهند وتحتل المرتبة الثامنة بين أفضل التطبيقات الاجتماعية المجانية على النظام الأساسي.

وأدت التحديات الأخيرة التي واجهتها صناعة التكنولوجيا إلى إغلاق العديد من الشركات الناشئة، بما في ذلك Tiki، وعلى الرغم من كونها شركة ناشئة صغيرة تعمل في سنغافورة والهند، فقد دافعت Tiki دائمًا عن كونها مكانًا لعرض الفيديوهات.

#التطبيق #Tiki #تيك توك

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