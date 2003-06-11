أسيران من جنين يدخلان أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

جنين / سما /

دخل الأسيران طارق إبراهيم حسن صلاح، ونور الدين ثائر أحمد شناوي من من مدينة جنين ومخيمها اليوم الأحد، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، إن الأسير صلاح دخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ 11-6-2003 بعد مطاردته لسنوات، وحكم الاحتلال عليه بالسجن لمدة 23 عاماً.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت منزل عائلة الأسير صلاح عام 2002، وتوفي والده قبل ثلاثة أعوام، وحُرم من وداعه.

وأضاف، أن الأسير شناوي دخل عامه السادس في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ 11/6/2018، وأصيب بعدة رصاصات في ساقيه لحظة اعتقال جيش الاحتلال له، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن لـ23 عاماً.