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الاحتلال يهدم سور أرض زراعية في عزون عتمة جنوب قلقيلية

الأحد 11 يونيو 2023 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سورا يحيط بأرض زراعية في قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية.

وأفاد عضو المجلس القروي عبد الكريم أيوب، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت سورا إسمنتيا طوله 100 متر، وارتفاعه ما يقارب المترين، يحيط بأرض زراعية مساحتها دونم، تعود للمواطن عبد الرحيم الشيخ، وذلك بحجة البناء في المناطق المصنفة "ج".

وأضاف أيوب أن قوات الاحتلال أوقفت عمل جرافة تابعة للمجلس القروي، تقوم باستصلاح أرض زراعية، وإنشاء خط مياه بمنطقة يطلق عليها اسم "نجارة"، وذلك بحجة عدم الحصول على الترخيص.

#قلقيلية #الاحتلال

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